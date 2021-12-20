الرئيس الروسي: قوات الأمن منعت 32 هجوما إرهابيا خلال عام 2021

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، إنه على مدى 11 شهرا من العام الجاري 2021، تم منع 61 جريمة ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا، مشيرا إلى أنه يتم قمع معظم هذه الجرائم في مرحلة الإعداد.

وأشار «بوتين»، في رسالة تهنئة إلى قوات الأمن الروسي، إلى منع أكثر من 200 هجوم إرهابي في البلاد خلال الـ11 عاما الماضية، وشدد الرئيس الروسي، على ضرورة شن حرب صارمة لا هوادة فيها على الإرهاب، داعيا إلى مزيد من عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية الدولية.

«بوتين»: الحالة الدولية الصعبة فرضت حملا متزايدا على وكالات الأمن الخاص

وأوضح الرئيس الروسي، أن الحالة الدولية الصعبة وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة، فرضت حملا متزايدا على وكالات الأمن الخاص، وفقا لما ذكرته قناة «زفيزدا» التلفزيونية الروسية.

وأضاف أن الاولوية، يجب حل المهمة الرئيسية، وهي معركة قاسية لا هوادة فيها ضد الإرهاب، داعيا إلى مزيد من التصفية الهجومية والفعالة لخلايا الجماعات الإرهابية الدولية.

وفي سياق آخر، قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن من الضروري، لعب التكتل الاوروبي دورا داعما في مفاوضات الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفا لصحيفة «إزفستيا» الروسية، أن مصير الأمن الأوروبي يعتمد إلى حد كبير على هذه الضمانات.

بدوره، أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن ضرورة ألا تتمكن روسيا، من إقصاء دول أوروبا عن صياغة الهيكلية الأمنية التي تقترحها موسكو على واشنطن في أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نشرت الجمعة الماضية، مسودة ضمانات أمنية في أوروبا اقترحتها موسكو على واشنطن و حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وضمت المسودة، اقتراحا روسيا، بأن يقدم «الناتو» ضمانات خطية وخطوات على الأرض تضمن عدم توسعه في أراضي أوكرانيا واقترابه من حدود روسيا، تحت طائلة نشر أسلحة روسية جديدة على تخوم الأطلسي.

وأضاف «بوريل»، أنه يجب أن يكون التكتل مشاركا في أي مفاوضات حول هيكل الأمن الأوروبي.

ألمانيا تحيي ذكرى هجوم «برلين» الإرهابي.. ورئيس البلاد: الجرح عميق

وفي ألمانيا، أحيت البلاد، أمس الأحد، ذكرى الهجوم الإرهابي الـ5 على سوق عيد الميلاد في العاصمة «برلين» اعتداء برايتشايدبلاتز، بمراسم أقيمت بكنيسة الذكرى المدمر برج جرسها جزئيا منذ الحرب العالمية الثانية والمطلة على السوق المنكوب.

وقال رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير، خلال المراسم، إن من واجب الدولة تصحيح الأخطاء والثغرات والمشاكل التي أدت إلى عدم منع هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن الجرح عميق، وهو اليوم أكثر إيلاما ولم يندمل.

وشن التونسي أنيس العامري في 19 ديسمبر 2016 هجوما بشاحنة استهدف سوقا لعيد الميلاد في «برلين»، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي وأوقع 12 قتيلا دهسا وعشرات الجرحى.

وبعد فرار «العامري»، عثر عليه في إيطاليا وقتل برصاص شرطي في مدينة «ميلانو».