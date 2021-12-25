حظك اليوم برج الجدي السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم مميزات رجل الجدي أنه من الشخصيات الواقعيّة للغاية، فهو لا يتّكئ على الاحتمالات بأي شكل كان، بل إنّه يتطلع للأفضل ويتوقع الأسوأ، وهذا هو الأمر الذي يجعل منه مديرا ناجحا فهو لا يستند إلى آماله وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم مرنا، وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

الوضع الفلكي يمنحك منتهى السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.