حظك اليوم الجمعة 24-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من المتابعين لعلوم الفلك بمطالعة توقعات الأبراج وحظك اليوم، وخاصة بالتزامن مع نهاية العام الجاري، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، فيبحث العديد التوقعات بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي، إذ تتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب برجه ونوعه، ولمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الحمل 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 24-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك، ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-12-2021 على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو إعطاء مثال جيد يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا.

حظك اليوم برج السرطان 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك، وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدفعك للتعامل بود، ويمنحك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج العذراء 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا، وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 24-12-2021 على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الميزان 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك، وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم برج العقرب 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 24-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات، وعليك أن تُظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج القوس 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. فرمل اليوم مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم برج الجدي 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بلقاءات اجتماعية وعاطفية رائعة ودعم من المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات مهنية وتجارية.. تحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك، وتراجع اليوم خطواتك بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عن نفسك بانطلاق وجرأة والقمر يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 24-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وقم بواجبك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 24-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن أكثر مرونة مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.