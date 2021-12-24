محمد منير يبدأ حفله بمدينة نصر على نغمات «علموني عينيكي»

صعد الفنان محمد منير لمسرح حفله المقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، على نغمات أول أغنياته وأشهرها «علموني عينيكي»، وسط حضور جماهيري غفير، في أول ظهور له بعد فترة غياب طويلة بسبب ظروفه الصحية.

أول حفل لـ محمد منير بعد أزمته الصحية ووفاة نجل شقيقته

وافتتحت أبواب الحفل منذ عدة ساعات، حيث حضر المئات من عشاق الكينج، من أجل الاستمتاع بالحفل الأول للكينج بعد فترة غياب طويلة.

واصطحب جمهور الكينج عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنياته ومنها «اللي مالوش كبير بنبحبك يا منير».

الجمهور يستقبل الكينج بهتافات بنحبك يا منير

وطرحت تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، بعد تقسيمها إلى 3 فئات، وهي 300، و600، و1200 جنيه.

ويعد آخر ظهور للنجم محمد منير، أثناء احتفاله مع زملائه من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري.

وتلقى «منير» مؤخرًا عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته في جمعية «الدِر وتقالة النوبية» في عابدين، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأقارب من النوبيين المتواجدين في القاهرة واقتصر على الرجال فقط.