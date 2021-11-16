دفتر الأحوال الشخصية لأهل الفن في أسبوع.. فستان دينا وهوس ركوب الترند

شهدت الساحة الفنية خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للانتباه، سواء كانت أزمات ما بعد الانفصال أو «هوس ركوب للترند»، تستعرضها جريدة «الوطن» في التقرير التالي:

خلافات مصطفى فهمي وطليقته

أصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانًا من خلال المكتب القانوني الخاص به، بشأن سرقة طليقته فاتن موسى محتويات منزل والده، كاشفًا أن طليقته اقتحمت منزل عائلته برفقة بعض الحراس وسرقت مقتنيات الشقة وبعض المستندات الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه طلقها لأسباب خطيرة لكن لا يصح البوح بها خوفًا على سمعته وسمعة عائلته.

وقال البيان: «فوجئ الفنان مصطفى فهمي أثناء تواجده خارج القاهرة باتصال هاتفي من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودي جاردز وسيدتان مجهولتان تدعي أن واحدة منهما والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال واستولوا على ما بداخلها من أموال ومتعلقات خاصة به وبشقيقه الفنان حسين فهمي».

فستان دينا

قالت دينا لـ«الوطن» في أول تعليق منها على حالة الجدل المثارة بشأن فستانها: «بداية أعتذر عن عدم ردي منذ نشري للصور، لأنني كنت مشغولة بتصوير دوري في مسلسل (نقل عام)، ولكني لم أتزوج كما اعتقد البعض، حيث إن هذه الصور كانت على هامش حضوري لحنة ابنة إحدى صديقاتي، إذ ارتديت فستان زفاف على سبيل الهزار ليس أكثر».

وتصدرت الفنانة دينا تريند محرك البحث «جوجل» بعد نشرها صورًا ترتدي فيها فستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بالتعليق عليها «مفيش أحلى من الجواز»، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور

منة عرفة ومحمود المهدي

فاجأ الفنان محمود المهدي، متابعيه، يوم الأحد الماضي، بإعلانه انفصاله عن زوجته منة عرفة إذ كتب عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

وبعد مرور يومين على انفصالهما، فاجأت منة عرفة متابعيها، عبر خاصية «استوري» بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بإعلان عودتها لزوجها محمود المهدي مرة أخرى.

انفعال زوج نيللي كريم على معجبيها

أثار فيديو متداول للفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، جدل جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانفعال الأخير على معجبيها في مهرجان قرطاج السينمائي، والذي تم تكريمها فيه.

وانفعل عاشور على المعجبين بصوت عالٍ قائلًا: «مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي»، وبعدها أخذ بيد زوجته نيللي كريم، مغادرًا المكان الذي كانا يقفان به.

الحالة الصحية لخالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة» داخل فندق بالقاهرة.

وقال الصاوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالته بدأت تتحسن بشكل نسبي، مضيفاً: «بدأت أتحرك داخل منزلي بس بعرج على رجلي، وسوف أبدأ جلسات العلاج الطبيعي خلال أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير».