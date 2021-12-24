«التجارة»: 500 ألف زائر بالجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي»

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات «إكسبو 2020»، بدبى نجح فى تخطى حاجز النصف مليون زائر، منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضى وحتى اليوم، ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التى يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

وقالت الوزيرة إن كلمة السر هى الرسالة التى يقدمها الجناح للزائر، من خلال الحكاية التى يحكيها عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل»، لتأخذ الزائر فى رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضى وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».

وقال الوزير مفوض، أشرف حمدى، المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020، إن الجناح استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات عامة ومرموقة من مختلف الدول، أبرزها زيارة ملك السويد، التى كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح، وأشار إلى أن الجناح استقبل أمس، هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى، الذى قام بتسليم العلم المصرى الذى صاحبه فى مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازاً عربياً غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربى يصل إلى المحطة.

وأعرب «المنصورى» عن فخره بحمل علم بلاده وأعلام عدد من الدول، ومن بينها مصر، خلال رحلته للفضاء، باعتبار أن علم الدولة هو أغلى رمز يعبر عن الحب والتقدير، وأبدى إعجابه بالجناح المصرى وما يعرضه من محتوى يعكس الماضى العريق والمستقبل المزدهر، معرباً عن تمنياته بأن تكون رحلته القادمة للفضاء برفقه رائد فضاء مصرى.