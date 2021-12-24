بريد الوطن .. من مصر

مصر نيل ولا أرض

مصر نخوة ويا عرض

مصر دى واجب وفرض

وشعبها خط دفاع حائط صد

ضد أى عدو وضد

وقت لما يجد جد

والله لو جبال نهد

واللى مش مصدق بارليف يرد

إحنا المصريين ما يقدر علينا حد

أحفاد ملوك لمصرنا أعز ولد

وهى أم الدنيا ولودة بجد

زكية العز

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