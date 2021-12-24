بريد الوطن .. من مصر
كتب:
الوطن
09:44 م | الجمعة 24 ديسمبر 2021
من مصر
مصر نيل ولا أرض
مصر نخوة ويا عرض
مصر دى واجب وفرض
وشعبها خط دفاع حائط صد
ضد أى عدو وضد
وقت لما يجد جد
والله لو جبال نهد
واللى مش مصدق بارليف يرد
إحنا المصريين ما يقدر علينا حد
أحفاد ملوك لمصرنا أعز ولد
وهى أم الدنيا ولودة بجد
زكية العز
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