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محمود مسلم

بريد الوطن .. من مصر

كتب:

الوطن
09:44 م | الجمعة 24 ديسمبر 2021
من مصر

من مصر

مصر نيل ولا أرض

مصر نخوة ويا عرض

مصر دى واجب وفرض

وشعبها خط دفاع حائط صد

ضد أى عدو وضد

وقت لما يجد جد

والله لو جبال نهد

واللى مش مصدق بارليف يرد

إحنا المصريين ما يقدر علينا حد

أحفاد ملوك لمصرنا أعز ولد

وهى أم الدنيا ولودة بجد

                                                                           زكية العز 

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