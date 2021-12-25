مصرع 13 مهاجرا غير شرعي في انقلاب مركب قبالة باروس اليونانية

لقى ما لا يقل عن 13 مهاجرا غير غير شرعي، أمس الجمعة، جراء انقلاب مركب كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية، وسط بحر إيجه، في ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في مياه اليونان، وقال خفر السواحل إن السلطات أرسلت طائرات وسفن إلى المنطقة.

من جانبها، قالت شبكة «أيه بي سي نيوز» الامريكية، إن إجمالي عدد القتلى في 3 حوادث في 3 أيام على الأقل لقوارب المهاجرين في المياه اليونانية، ارتفع إلى 27 شخصا على الأقل.

إنقاذ 62 شخصا بعد انقلاب قارب شراعي

بدوره، أوضح خفر السواحل اليوناني، أنه تم إنقاذ 62 شخصا بعد انقلاب قارب شراعي على بعد حوالي 8 كيلومترات قبالة جزيرة باروس وسط بحر إيجه.

من جانبها، أشارت وكالة «أثينا» للأنباء إلى أن ظروف انقلاب المركب غير معروفة، موضحة أن 80 شخصا يعتقد أنهم كانوا على متن المركب الذي وصفته بأنه شراعي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت السلطات اليونانية، أن 5 زوارق لخفر السواحل، و9 سفن خاصة، وطائرة هليكوبتر وطائرة نقل عسكرية، واصلت البحث ليلاً عن مزيد من الناجين، فيما شارك غواصو خفر السواحل أيضًا في عمليات البحث.

وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في وقت سابق، انتشال 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر، غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة جنوبي اليونان، أمس الأول الخميس، فيما أنقذت السلطات اليونانية، 90 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال المكتب اليوناني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الناس بحاجة إلى بدائل آمنة لهذه المعابر المحفوفة بالمخاطر.

بدورها، اعتقلت الشرطة اليونانية، 3 أشخاص بتهمة التهريب، كما احتجزت السلطات، 92 مهاجرا بعد جنوح يخت في منطقة بيلوبونيز الجنوبية.