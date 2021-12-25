الصحة تكشف مضاعفات ما بعد التعافي من كورونا.. أبرزها سرعة ضربات القلب

قالت الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المصابين بفيروس كورونا يعانون بعد التعافي بما يعرف بمتلازمة ما بعد كورونا وهى 80 مضاعفة من المضاعفات، وتتضمن الإحساس بالتعب والإرهاق والصداع وضيق في التنفس، وآلام فى العضلات وضربات القلب السريعة وألم في الصدر والكتف وإحساس بالرغبة فى العزلة الاجتماعية وغيرها من المضاعفات التى تم تسجيلها من قبل متعافي فيروس كورونا منذ انتشار جائحة الفيروس.

الصحة تؤكد اللقاحات تحمي من مضاعفات فيروس كورونا

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة، لقاح كورونا يحمي من الإصابة بهذه المضاعفات، وفى حال أخذ اللقاح وتمت الإصابة بالفيروس أثبتت الأبحاث أنه اللقاح يحمي بنسبة كبيرة من أعراض الإصابة، كاشفة عن الدراسات التى تجرى لمعرفة الأثر النفسي بعد التعافي من فيروس كورونا، وقالت: «هذه الدراسات قاربت على الانتهاء وسيتم الإعلان عن تفاصيلها ونتائجها».

أوميكرون سيكون المتحور السائد

وفيما يتعلق بمستجدات متحور أوميكرون أضافت الدكتورة نهي عاصم، أن معظم مصابي متحور أوميكرون لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، ومتحور أوميكرون أعراضه خفيفة وبسيطة وسيكون المتحور السائد على مستوى العالم، ولم يثب أنه الأشد وحتى اللقاحات لها فعالية ضده، وبصفة عامة أي متحور يظهر هو أمر متوقع «اللقاحات لها فعالية وإن قلت تكون بنسبة بسيطة وليست عالية».

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم، وأعلنت الوزارة عن خروج 902 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 315896 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.