مصر تدين الهجوم الإرهابي على محافظة صامطة السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تعلن تضامنها مع السعودية ضد الهجمات الإرهابية

وأعربت مُجددًا عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة، التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي في البلدين.