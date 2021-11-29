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محمود مسلم

مصر تدين هجمات ميليشيات مسلحة على مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري

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الوطن
01:39 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الوحشية التي شنتها ميليشيات مسلحة على مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسفرةً عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وتتقدم مصر، حكومةً وشعباً، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولذوي الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في هذا الظرف الأليم.

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