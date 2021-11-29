مصر تدين هجمات ميليشيات مسلحة على مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات الوحشية التي شنتها ميليشيات مسلحة على مخيم للنازحين بمنطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسفرةً عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.

وتتقدم مصر، حكومةً وشعباً، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ولذوي الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في هذا الظرف الأليم.