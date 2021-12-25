طقس السبت.. معتدل على القاهرة الكبرى والعظمى 19

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد حالة الطقس اليوم، السبت، تقريرا تتوقع فيه هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وهذا بيان بدرجات الحرارة:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10.

سيوة العظمى 17 والصغرى 5.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11.

دمياط العظمى 19 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

السويس العظمى 20 والصغرى 11.

العريش العظمى 17 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 1.

طابا العظمى 18 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 19 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 19 والصغرى 8.

المنيا العظمى 20 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 20 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 21 والصغرى 9.

قنا العظمى 22 والصغرى 9.

الأقصر العظمى 22 والصغرى 9.

أسوان العظمى 23 والصغرى 9.