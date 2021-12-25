طقس الإسماعيلية.. استقرار نسبي وارتفاع درجة الحرارة وحركة رياح خفيفة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حالة من استقرار الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وسطعت أشعة الشمس في الإسماعيلية خلال الساعات الأولى من الصباح، دون أي وجود للغيوم، إلا أن هناك حركة خفيفة للرياح الباردة ما ينذر بتحسن للأحوال الجوية علي كل أنحاء المحافظة.

استمرار حالة الطوارئ في الاسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الأسبوع الماضي، حالة من الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي استمرت من السبت الماضي حتى أمس الجمعة، مع انعقاد غرفة السلامة والطوارئ.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، وإعداد تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أولا بأول.

وأكد «بشارة»، خلال بيان صحفي، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث بسبب سوء الأحوال الجوية، سواء كان في قطاع الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحة والإسعاف وكل المرافق الخدمية.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية، دون وقوع أي حوادث بالتزامن مع تحذير رجال المرور من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث.

وانتشر رجال المرور علي طرق «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي» و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، فيما انتشرت أكمنة الرادارات علي نفس الطرق لضبط المخالفين.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة، وأمطارا متوسطة على مدار الساعات الماضية على كل أرجاء المحافظة، دون التأثير على الحركة المرورية.