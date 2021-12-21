وزيرة الهجرة: تعريف المصريين في الخارج بالرموز الوطنية ضمن «اتكلم عربي»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنّ مبادرة «اتكلم عربي»، يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة سواء سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية، موضحة أن المبادرة تستهدف تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضا إعداد دليل تعليمي للآباء، فضلا عن الحفاظ على الهوية المصرية والتعريف بالمناسبات الوطنية.

وزيرة الهجرة: ربط شباب مصر في الخارج بالوطن

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى التعاون المشترك مع مؤسسة «مصر الخير»، في المراحل التنفيذية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك من خلال رعاية البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية لأبناء المصريين بالخارج.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين وزارة الهجرة، ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لأبناء المصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين في الخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية البسيطة وبلهجة مصرية.

السفيرة نبيلة مكرم: تعريف المصريين في الخارج بالرموز الوطنية

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الهدف من المبادرة هو تعزيز انتماء أبناء مصر في الخارج، وتعريف كل مصري برموز بلده الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات حاليا ومشروعات ومبادارات قومية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُشار إلى إن مبادرة «اتكلم عربي»، الرئاسية، تستهدف الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.