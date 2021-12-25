مطار الغردقة يستقبل 116 رحلة طيران بـ17 ألف سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 116 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 17 ألف سائح، بينها 24 رحلة طيران روسية منتظمة وشارتر، وذلك حسب جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية المعلنة بمطار الغردقة الدولي، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك للحفاظ على سلامة وأمن السائحين الذين قدموا من بلادهم لقضاء إجازة الكريسماس في مصر.

تداول بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

في سياق آخر، أفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، عبر بيان لها، تداول 1731 طن بضائع عامة ومتنوعة، و341 شاحنة، و393 سيارة ملاكي، و5 معدات، وشملت حركة الصادرات 945 طن بضائع عامة، و132 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

بينما شملت حركة الواردات 786 طن بضائع عامة، و209 شاحنات، و391 سيارة ملاكي، وتتواجد 12 سفينة علي ارصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدن اكسبريس» بحمولة 83 شاحنة، والسفينة «أمل» بحمولة 80 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، والسفينة «AM OCEAN SLIVER» فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات، وتم مغادرة السفينة «بوسيدن اكسبريس» بحمولة 97 شاحنة وسيارتين ملاكي.

ميناء نويبع يستقبل شاحنات وسيارات

كما استقبل ميناء نويبع السفينة «سيناء»، والتي غادرت أيضًا، حيث تم استقبال 46 شاحنة بحمولة 786 طنا، وسيارة ملاكي، وتم تصدير 35 شاحنة بحمولة 945 طنا.

وفي السياق ذاته، استقبل ميناء السويس السفينة «بنياس 3» قادمة من جدة بحمولة 377 سيارة و 5 معدات.