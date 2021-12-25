تشريح جثمان موظف التجمع الخامس المنتحر.. ألقى بنفسه من الطابق الثالث

قررت جهات التحقيق، تشريح جثمان موظف تخلص من حياته عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الثالث بإحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات «كول سنتر» بالتجمع الخامس، وانتقل فريق أمني إلى مكان الحادث وجرى معاينة مكان مكان الواقعة.

ضغوط العمل وراء انتحار الشاب

كانت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا بانتحار شاب يوم الأربعاء الماضي، عن طريق القفز من الطابق الثالث من داخل مقر شركته في القاهرة الجديدة، بسبب معاناته من مشاكل نفسية وضغوط في العمل.

تشريح جثمان الشاب المنتحر

واستمع الفريق الأمني لأقوال شهود العيان، الذين قالوا إنهم فوجئوا بالموظف يقفز من المبنى من الطابق الثالث وسقط على الأرض جثة هامدة، فتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب؛ لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث.