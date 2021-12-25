منة عرفة تنفعل على نزار الفارس: إزاي تسألنى السؤال ده وجوزي قاعد جنبي

تصدرت الفنانة منة عرفة ترند مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عن حلقتها التليفزيونية هى وزوجها الفنان محمود المهدى مع الإعلامى نزار الفارس، والتي سيتم إذاعتها عبر شاشة قناة الرشيد العراقية.

تصريحات منة عرفة مع نزار الفارس

وبالفعل كشف البرومو الدعائي للبرنامج عن عدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائي منة عرفة وزوجها مع الإعلامى نزار الفارس، وكان من بينها حديثهما عن أزمتهما مع الفنان محمد نجاتي، وكشف عنها المهدى إذ قال إن الأزمة بدأت بسبب عمل فنى يجمع بين نجاتى ومنه.

وتابع المهدى، قائلا: «إن أحد الأشخاص داخل اللوكيشن نقل كلام له غير صحيح، عن أن هناك مشهد يجمع منة ونجاتي وهو يحملها فيه وهذا الأمر سبب أزمة كبيرة بينهما وصلت إلى حد وقوع الطلاق».

ولكن خلال الحلقة كذب المهدي التصريحات التى أدلى بها الفنان محمد نجاتي عن أسباب الأزمة إذ إنه كان قد صرح بأن لمسة يد منة فى أحد المشاهد فى العمل هى التى سببت أزمة الطلاق بينها وبين زوجها.

منة عرفة تنفعل على نزار الفارس

ولم تكن هذه هى التصريحات الوحيدة فى الحلقة إذ إن الإعلامي نزار الفارس وجه سؤالا لمنة عن خطيبها السابق على غزلان وهو الأمر الذي جعلها تنفلع بشدة قائلة له: «إزاي تسألني سؤال زي ده وجوزي قاعد جنبي».

وأيضا تحدث الثنائي خلال الحلقة عن الالتزام الديني وكشف المهدي عن أنه يحاول الصلاة وحينها قال نزار لمنة: «طبعا مش هسألك» لترد عليه قائلة «ليه شايفنى كافرة ولا ايه».