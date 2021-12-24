منة عرفة تحتضن أشرف طلبة في «حلم حياتي» والجمهور: «حضن أبوي مش مشكلة»

تصدرت الفنانة منة عرفة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، كما أثارت جدلاً واسعاً، بعد عرض مشهد لها ضمن أحداث حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا».

وظهرت الفنانة منة عرفة، في المشهد الذي جمعها بالنجم أشرف طلبة، الذي يجسد دور والدها، وهي تحتضنه، وذلك ضمن حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، ليتذكر الجمهور أزمة عرفة الأخيرة مع زوجها محمود المهدي، والفنان محمد نجاتي، والتي كادت أن تؤدي إلى انفصال الزوجين.

مشهد منة عرفة مع أشرف طلبة يثير جدلاً واسعاً

وحصل المشهد الذي جمع كلاً من منة عرفة، وأشرف طلبة، العديد من التفاعلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت تعليقات متابعي حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، كالتالي: «حضن أبوي مفيش مشكلة».

بينما علقت إحدى متابعات حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، على المشهد الذي جمع الفنانة منة عرفة، بالنجم أشرف طلبة، قائلة: «ده اسمه أشرف يتحضن عادي لو نجاتي لا»، مشيرة في حديثها عن أزمة محمود المهدي زوج عرفة مع النجم محمد نجاتي.

حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»

وتجسد منة عرفة خلال أحداث حكاية «حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، دور الصديقة الوفية التي تقف بجانب صديقتها التي تعاني من مرض التوحد، كما تدعمها وتشجعها حتى تحقق حلمها في دخول التمثيل.

فريق عمل حكاية «حلم حياتي» من مسلسل «إلا أنا»

ويشارك في بطولة حكاية «حلم حياتي»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: مايان السيد، مروة أنور، يوسف عثمان، تيام قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، من تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واستطاعت حكاية «حلم حياتي»، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحصل على العديد من ردود الأفعال الإيجابية، منذ بداية عرضها على شاشات التليفزيون، بسبب قصتها التي تناقش مرض التوحد.