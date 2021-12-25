كورونا يُوقف سفينة بحرية أمريكية في خليج جوانتانامو.. وعزل المصابين

أوقفت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية إبحارها في أمريكا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان صادر عن البحرية الأمريكية. وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن سفينة القتال "يو إس إس ميلوكي" ظلت في مكانها في ميناء بحري بخليج جوانتانامو، حيث كان مقررا أن تقوم بإحدى الزيارات، حيث بدأت السفينة انتشارها من ميناء مايبورت في فلوريدا في الرابع عشر من ديسمبر وكانت متوجهة إلى منطقة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.

تطعيم طاقم السفينة بنسبة 100%

وأوضحت البحرية الأمريكية إنه جرى تطعيم طاقم السفينة بنسبة 100% وأن جميع الذين ثبتت إصابتهم بكورونا تم عزلهم على متن السفينة بعيدا عن أفراد الطاقم الآخرين، فيما لم يتم الكشف عن عدد أفراد الطاقم الذين ثبتت إصابتهم، علما بأنه يتكون من أكثر بقليل من مائة فرد.

وأضافت البحرية الامريكية أن جزءا من المصابين يعانون من أعراض خفيفة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف حتى الآن السلالة التي أصيبوا بها، وقالت البحرية إن السفينة تتبع استراتيجية تخفيف صارمة وفقا لإرشادات البحرية ومركز السيطرة على الأمراض.

تفشي الفيروس بين العسكريين الأمريكيين منذ مطلع 2020

يذكر ان أول تفشي كبير للفيروس بين العسكريين كان في أوائل العام الماضي على متن سفينة حربية تابعة للبحرية، وهي حاملة الطائرات تيودور روزفلت، التي كانت تعمل في المحيط الهادئ، وتم عزل السفينة في ميناء جوام لمدة شهرين تقريبا، وثبت إصابة أكثر من ألف من أفراد الطاقم البالغ عددهم 4800، كما توفي بحار، وخضع الطاقم بأكمله لأسابيع من الحجر الصحي في تناوب أبقى عددا كافيا من البحارة على متن السفينة للحفاظ على سلامتها وتشغيلها.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البحرية الأمريكية ، تم تطعيم أكثر من 98% من جميع البحارة المتواجدين في الخدمة، في حين ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة نتيجة لمتحور أوميكرون شديد العدوى.