كورونا تلغي آلاف الرحلات خلال يوم واحد حول العالم .. وتعطل احتفالات رأس السنة

تسبب فيروس كورونا ومتحورها الجديد «أوميكرون»، في إلغاء آلاف رحلات السفر حول العالم، قبل أيّام قليلة من احتفالات السكّان بمختلف القارات بأعياد الميلاد، ورغبتهم في السفر خارج بلدانهم، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان قرارات الإغلاق التي طبقها عدد كبير من دول العالم بمنع السفر أواخر العام الماضي، وفرض الحجر الصحي بسبب الجائحة.

إلغاء رحلات الطيران حول العالم

وكشفت بيانات سفر حديثة، أنّ شركات الطيران العالمية ألغت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية حتى أمس الجمعة، في مؤشر على مدى تأثير وباء فيروس كورونا على السفر من أجل قضاء العطلات، وبحسب موقع «فلايت أوير»، على الشبكة العنكبوتية، فإن نحو 2028 رحلة ألغيت حول العالم، في غضون ذلك، حيث أوضحت بيانات صادرة عن «فلايت أوير»، أن 448 رحلة ألغيت داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها حتى الآن.

إصابة عدد من طواقم الرحلات الجوية بالمتحور الجديد

وأعلنت شركتا «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز»، الخميس، إلغاء عشرات الرحلات التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد، بعد أن أصيب الكثير من أفراد أطقمها الجوية والعاملين الآخرين بها، بمتحور «أوميكرون».

المتحور الجديد يقلب الموازين

يذكر أنّ ظهور متحور «أوميكرون» قد قلب الموازين في العالم، حيث كانت هناك توقعات بالانفراجة بحلول أعياد الميلاد، في ديسمبر الجاري، نظراً لتوافر اللقاحات، وحدوث بعض التحسن في الوضع الوبائي، إلاّ أنّ المتحور الجديد أعاد عقارب الساعة إلى الوراء.

واضطرت دول كثيرة في أوروبا إلى إعادة فرض قيود مشددة، من أجل تفادي «الانتكاسة الوبائية»، فأعلنت هولندا إغلاق صارماً حتى منتصف يناير المقبل، فيما اختارت دول أخرى، من بينها إيرلندا، تقييد ارتياد المطاعم والحانات، وتشير توقعات إلى أنّ الإغلاق الذي فرضته بعض الدول سيشكل ضربات موجعة للاقتصاد العالمي، الذي كان يترقب الانتعاش في الفترة المقبلة بحلول رأس السنة الميلادية.