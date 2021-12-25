البنك الأهلي: شهادات بلادي الادخارية بفائدة 2.1% بالدولار الأمريكي

القطاع المصرفي يتنافس في تقديم الخدمات لعملائه منها فتح حسابات أو تقديم طرق ادخار ومنهم البنك الأهلي المصري، قدم لعملائه عملية ادخار للآباء والأمهات والقصر من المصريين المقيمين في الخارج، وهو الاستثمار في شهادة بلادي بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي واليورو والجنية الاسترليني» وحدد البنك سعر الفائدة على شهادة بلادي بالدولار الأمريكي والتي وصلت %2.1 ويتم صرف العائد الخاص بالشهادات كل 6 أشهر.

وتستعرض «الوطن» شهادات بلادي بالعملات الأجنبية خلال السطور القادمة:

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

الحد الأدنى للشراء

يبدأ شراء شهادة بلادي من 100 دولار أمريكي ويمكن مضاعفاتها

مدة الشهادة: سنة.

سعر الفائدة: 2.1%.

طريقة صرف العائد: يتم صرف عائد الشهادة كل 6 أشهر نصف سنوي.

تصدر هذه الشهادة: للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

نوع العائد: عائد ثابت طول مدة الشهادة.

استرداد شهادة الادخار: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي باليورو

يبدأ الحد الأدنى للشراء: 100 يورو ومضاعفاتها.

المدة: سنة.

سعر الفائدة: %0.5.

صرف فوائد الشهادة: نصف سنوي.

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

نوع العائد: عائد ثابت طول مدة الشهادة.

استرداد الشهادة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي بالجنية الاسترليني

الحد الأدنى للشراء: 100 جنيه الاسترليني ومضاعفاتها.

المدة: سنة.

سعر العائد: %0.5.

صرف عائد الشهادة: نصف سنوي.

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

نوع العائد: عائد ثابت طول مدة الشهادة.

استرداد الشهادة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.