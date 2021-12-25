بالأرقام.. طفرة في التنمية المحلية بالصعيد والتكلفة 30 مليار جنيه

يحظى الصعيد باهتمام الدولة والقيادة السياسية من تطوير وتنمية، وتكشف الأرقام والإحصاءات الكثير من المؤشرات الايجابية للتنمية في قطاع إقليم الصعيد منذ 2014 حتى اليوم. وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تقرير للوزارة خلال الافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصعيد، أن الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من 2014 حتى العام المالي الحالي بلغت 30 مليار جنيه.

30 مليار جنيه لدعم التنمية الاقتصادية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن برامج التنمية المحلية جاءت كالتالي: «1.125 مليارجنيه لمنظومة المخلفات الصلبة لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة، و675.1 مليون جنيه لتطوير المجازر، منها برنامج الاستهداف الجغرافى لـ80 قرية بلغ 1.25 مليار جنيه، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة 5.4 مليار جنيه، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 9.4 مليارمشروعات منتهية و5.8 مليار جنيه لمشروعات جار تنفيذها، وتبلغ قيمة إجمالى الاستثمارات المنتهية 47.3 مليار جنيه، وإجمالى الاستثمارات الجارية 6.3 مليار جنيه نفذها نحو 3420 مقاول وشركة.

مشروعات أمن وطرق وكهرباء

وشملت استثمارات برامج الإدارة للتنمية المحلية فى الفترة من2014-2021 إجمالى 30 مليارجنيه منها 13مليار رصف الطرق المحلية و7.4مليارجنيه لتحسين البيئة، و3.6 مليار جنيه لدعم الوحدات المحلية، وكهرباء وإنارة 3.4 مليار جنيه، و2.6 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور.

دعم منظومة المخلفات الصلبة بـ1.125 مليار جنيه

وتضمن توزيع الاستثمارات على المشروعات بمحافظات الصعيد فى منظومة المخلفات الصلبة 1.125 مليار جنيه منها 539 مليون جنيه للمدافن الصحية، و180 مليون جنيه لمصانع معالجة وتدوير و150 مليون جنيه لمحطات وسيطة و متحركة و10 مليون لرفع التراكمات، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة فى مختلف المجالات لتغيير حياة المواطنين للأفضل ومنها مشروعات تطوير الريف وحياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد وخلافه.

معدلات سابقة في محافظات الصعيد

وكان عدد السكان في الصعيد يمثل 30% من سكان الجمهورية فى 2014، ومعدل النمو السكانى وصل إلى 2.55 فى محافظات الصعيد، ووصل عدد السكان لـ29.3 مليون نسمة وقتها، في ظل فجوات تنموية، وكان يحصل سكان ريف الصعيد على أقل نصيب من ناتج التنمية مقارنة بالأقاليم الأخرى ووصل معدل الفقر إلى 54.8% بينما متوسط المحافظات 33.5%، ومعدل البطالة 13.7%، ومعدل الأمية 25.3% بينما متوسط المحافظات 19.2%.