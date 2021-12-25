«شعراوي»: الدولة أنفقت 54 مليار جنيه على برامج التنمية المحلية بالصعيد

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنَّ هناك اهتمام كبير بمحافظات الصعيد على مدار الـ7 سنوات الماضية في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنَّ الصعيد كان يعاني من الفقر والبطالة والأمية بمعدلات مرتفعة جدًا، مبينًا أنَّه خلال 7 سنوات أنفقت الدولة 54 مليار جنيه على برامج التنمية المحلية، منها برامج التنمية الخمس التي تكلفت 30 مليار جنيه، وكان أكبر مشروع في هذه البرامج هو مشروع الطرق بتكلفة 13 مليار جنيه، ثم مشروع تحسين البيئة بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم مشروع دعم الوحدات المحلية بتكلفة 3.6 مليار جنيه.

طرح 21 مجزرًا في الصعيد

وأضاف «شعراوي»، في كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات في محافظات الصعيد، اليوم، أن الدولة بدأت أيضًا في تطوير المجازر، وطورت الدولة 21 مجزرًا في الصعيد وكلها مطروحة للقطاع الخاص، موضحًا أنَّ الدولة تعمل أيضا في 342 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» يستفيد منها 4.5 مليون مواطن.

إنشاء منصة «أيادي مصر» لتسجيل 1259 منتجًا

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الدولة بدأت في توفير فرص العمل في المحافظات الأكثر فقرًا مثل سوهاج والمنيا، ووفرت فيها 271 مشروعًا تضم 563 ألف فرصة عمل، موضحًا أنَّ هناك أيضًا صندوق دعم المرأة المعيلة، حيث أنفقت الدولة 71 مليون جنيه على 11865 فرصة عمل، إضافة إلى إنشاء منصة «أيادي مصر»، والتي جرى تسجيل 1259 منتجًا، وما زالت تعمل حتى الآن.

6600 متدرب في برنامج تنمية الصعيد

وشدد على أنَّ هناك العديد من المبادرات الشبابية التي تستهدف الشباب المصري في الصعيد، إضافة إلى مبادرة صوتك مسموع للاستماع إلى شكاوى المواطنين في الصعيد، إضافة إلى الاهتمام بعنصر التدريب وهناك 6600 متدرب في برنامج تنمية الصعيد، و13 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إضافة إلى بعض البعثات الخارجية.