«التنمية المحلية»: 15.2 مليار جنيه استثمارات برنامج تنمية الصعيد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد نموذج للتنمية المحلية المتكاملة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات المتوقفة والاهتمام العاجل بالمواطنين، والحفاظ على المال العام وكان ذلك في عام 2018.

وأضاف شعراوي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن البرنامج قائم على دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل.

المشروع حكومي ومدعوم جزئيا من البنك الدولي

وتابع، أن هذا المشروع حكومي ومدعوم جزئيا من البنك الدولي، وبالتالي فإنه يتابع سير المشروعات: «سينتهي المشروع في 2023، وفي العام الحالي حصلنا على القرض بالكامل، وفي 21 أكتوبر أصدر البنك الدولي تقرير في 14 أكتوبر من العام الماضي، كان مفادها أن البرنامج نفذ 3589 مشروعا متنوعا، ويتبقى 530 مشروعا جارٍ التنفيذ فيهم، واستفاد من هذه المشروعات 5.4 مليون مواطن، 49% منهم سيدات وتم توفير 269 ألف فرصة عمل، ويبلغ إجمالي الاستثمارات 15.2 مليار جنيه، تم إنفاق 4.9 مليار جنيه، بمشاركة 8754 شركة قطاع خاص».

تنفيذ 1747 مشروعا تكلفتهم 6.8 مليار جنيه

وفي إطار عدالة التوزيع الخاصة بمدينتي سوهاج وقنا، شهدت قنا تنفيذ 1747 مشروعا تكلفتهم 6.8 مليار جنيه، أما سوهاج فشهدت تنفيذ مشروعات بتكلفة 8.4 مليار جنيه بواقع 2372 مشروعا.

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».