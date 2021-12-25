مصرع بائع خضروات في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بالقناطر

لقي بائع خضار مصرعه إثر تعدي 3 أشقاء من جيرانه عليه، في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية البراعة في مركز القناطر الخيرية.

وتمكن الجناة من الفرار والهرب، وجار ملاحقتهم، فيما حُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط الجناة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه.

مشاجرة ومتوف في قرية البرادعة

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية إخطارا، بوصول جثة «أحمد ع ش»، 25 سنة، بائع خضار مقيم بقرية البرادعة، ومصاب بـ3 طعنات بالرأس والظهر والبطن ادعاء مشاجرة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأُخطر اللواء مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبسؤال المرافقين للمجني عليه من باعة الفاكهة، أقروا أن المعتدين على المجني عليه 3 أشقاء هم «عمرو ع»، سائق، و«أحمد ع»، و«علاء ع»، عاملي ونش، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجميعهم من قرية البرادعة مركز القناطر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة، وحُرر المحضر اللازم بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، حبس المتهم بقتل زميله من فرد خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحًا أن المجني عليه راوغه في سداد الديون المستحقة العديد من المرات وفشل في استرجاعها منه.

وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته.

وبسؤال والده اتهم أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحيازته تجاه نجله، فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.