حبس شخص طعن فني كهرباء بآلة حادة في مشاجرة بمدينة شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس شخص طعن فني كهرباء في مشاجرة بينهما بشبين القناطر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله بعد نقله لمستشفى شبين القناطر المركزي.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول «م.ع.ع»، 40 سنة، فني كهرباء، مصابا بجرح نافذ في الجانب الأيمن أسفل البطن بطول 3 سم وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه تشاجر مع شخص يدعى «أ.س»، بسبب خلافات بينهما ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة فقام المتهم بطعنه في البطن وتم نقل المصاب إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه.

حبس 24 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة امنية بطوخ

امرت نيابة مركز طوخ بحبس 24 تاجر مخدرات في 17 قضية حيازة مواذ مخدرة واسلحة نارية حيث ألقي القبض عليهم في حملة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام وضبطت الحملة 7 قطع أسلحة نارية وبيضاء و17 قضية مخدرات بحوزة 24 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 5127 حكم قضائي متنوع،

التحفظ علي كميات من المبيدات والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية

أمرت النيابة العامة بقليوب بالتحفظ علي مصنع بدون ترخيص داخل مزرعة دواجن فى مدينة قليوب يقوم بإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية اسفرت الحمله عن ضبط 95387 عبوة مخصبات زراعية مغشوشة كما تم ضبط ادوية بيطرية ومبيدات حشرية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.