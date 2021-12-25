السيسي عن دعم المشروعات: «مش هفرق فلوس على الناس.. أنا عايزهم يشتغلوا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لا تمانع إقامة مجمعات صناعية ثم تسلمها للمواطنين لكي يعملوا ويقيموا مشروعات، بدلًا من تقديم أموال لهم.

وأضاف «السيسي»، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد، بثته قناة «Extra News» الفضائية، اليوم السبت: «معندناش مشكلة في إننا نعمل والناس تشتغل، لكن عندي مشكلة في التفريق.. أنا محبش أفرق فلوس على الناس لأن ده مش مظبوط، لكن أديه فرصة عمل وأقف جنبه لأني عايزه يكبر ويثق في نفسه ويبقى عنصر داعم للاقتصاد المصري، أنا مش عايز أديله السمكة.. أنا عايزه هو يصطاد السمكة».

مستوى العمل والقدرة على التصدير ارتفعت

وأشار الرئيس إلى أنه بالنسبة لمشروع الروبيكي فإن مستوى العمل والقدرة على التصدير ارتفعت، وتحسنت، مضيفًا: «لما أجي أسلخ راس ماشية يدوي بيبقى ليه تمن.. ولما المكن بيعمله تمنه يزيد 20%، وعشان كده لما اتكلمنا على المجازر الآلية هي بتعمل الشغلانة دي، ويا رب متكونش عبارة عن مجزر بلدي مطور، لأن ده قيمته كبيرة لما تتكلم في مليون قطعة، وكل قطعة فيها فرق 40 جنيها، ده معناه 40 مليون جنيه».