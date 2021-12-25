الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية جديدة في محافظة قنا.. اليوم
كتب:
محمد أبو عمرة
10:06 ص | السبت 25 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.