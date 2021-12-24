السيسي يستكمل «أسبوع الصعيد» غدا: افتتاح محاور على النيل و5 مجمعات صناعية

يستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يشهد يوم غد، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، موضحة أن الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً.

وأوضحت المصادر أن الافتتاحات الرئاسية التي تجرى غدا، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، موضحة أن الدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

افتتاح 5 محاور تربط شرق نهر النيل بغرب

ولفتت المصادر إلى أنه سيجري، غدا، افتتاح 5 محاور على نهر النيل، هي: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل، عبر طريق الصعيد الحر من وصلة بياض العرب، وبين البر الغربي للنيل عبر طريق «الفيوم - بني سويف»، إضافة إلى محور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومتراً، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال المدينة، والصحراوي غرباً عبر نهر النيل، وكذلك محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومتراً، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالزراعي الغربي والصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، كما يجري غدا افتتاح محور ديروط - الفرافرة، المرحلة الأولى، بطول 15 كيلومتراً، ويربط بين شرق النيل وغربه.

مصادر: مشروعات الطرق تسهّل الانتقال من القاهرة إلى المنيا

وأوضحت المصادر أنه سيجري افتتاح تطوير طريقين رئيسيين، هما طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة - المنيا) بطول 230 كيلومتراً، وازدواج طريق (سفاجا - القصير - مرسى علم) بطول 200 كيلومتر، فضلاً عن افتتاح ثلاثة كباري بمیدان المديرية بمحافظة بني سويف، والبلينا بسوهاج، وأعلى مفيض توشكى.

ولفتت المصادر إلى أن مشروعات الطرق تشارك فيها 125 شركة، منها 122 شركة قطاع خاص، ويعمل بها أكثر من 80 ألف عامل. وأشارت إلى أنه سيجري افتتاح 5 مجمّعات صناعية في الأقصر، وبني سويف، والمنيا، وقنا، والغردقة، ويجري العمل على 5 مجمّعات صناعية أخرى بالصعيد.