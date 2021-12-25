«عنبه» يتحدى الموسيقيين رغم إيقافه.. قدم «العو جه» في حفل محمد منير

على الرغم من صدور قرار من قبل نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف مطرب المهرجانات مصطفى عنبه، إلا أنه تحدى النقابة بصعوده على المسرح الغنائي الخاص بحفلة الكينج محمد منير، مساء أمس في أحد الفنادق بمدينة نصر، وتقديم أغنية «العو جه» على فلاشة.

عنبه يتحدى نقابة الموسيقيين

وكشف عن هذا الأمر الدى جي ساري، الذي نشر فيديو لعنبه عبر صفحته الخاصة على موقع «انستجرام»، وهو يصعد على مسرح الحفل قبل صعود الكينج محمد منير وتقديم أغنية «العو جه» على فلاشة.

وتحدى «عنبه» النقابة حينما قدم أحد أغانيه على خشبة المسرح دون حصوله على تصاريح، وأيضًا حينما قدم الأغنية الخاصة به على فلاشة، رغم صدور قرار من قبل نقابة الموسيقيين بوقف استخدام الفلاشات، وأنه يشترط وجود فرقة موسيقية وراء الفنان.

قرارات نقابة الموسيقيين

يذكر أن نقابة الموسيقيين، أصدرت قرارًا مؤخرا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، من بينهم عنبه وحسن شاكوش وحمو بيكا ومسلم وكزبرة وحنجرة.

كما أصدرت النقابة قرارا منذ فترة بمنع التعامل بالفلاشة في الحفلات، وأنه يشترط وجود فرقة موسيقية.

جدير بالذكر، أن الحفلة الغنائية التي شارك بها «عنبه»، خاصة بالكينج محمد منير، الذي قدم باقة من أجمل أغانيه خلال الحفل، من بينها «علموني عينيكي».

وخلال الحفل، استقبل الفنان محمد منير، أكرم حسني على خشبة المسرح، وأعلنا عن عمل فني يجمعهما قريبا.