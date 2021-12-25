محافظ الشرقية يضع حجر أساس مدرسة جديدة بـ8 ملايين جنيه

وضع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء مهندس يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء مدرسة «روحية عبد الفتاح» للتعليم الأساسي، بقرية «الحميدية»، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، لتمثل صرحاً تعليمياً جديداً بمركز ومدينة منيا القمح، بهدف المساعدة في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وذلك في حضور رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينه منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية.

وسائل تعليمية وغرفة تحضير الدروس

استمع محافظ الشرقية ومرافقوه إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وتمت الإشارة إلى أن المدرسة ستقام على مساحة 2100 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق، بتكلفة 8 ملايين و30 ألف جنيه، وتضم 22 فصلاً دراسياً، إضافة إلى معمل ومكتبة وحجرة مجالات، وصالة متعددة الأغراض، وغرفة وسائل تعليمية، وغرفة تحضير الدروس للمعلمين، ومصلى، وغرفة مصادر المعرفة، وحجرة للمدرسين، وذلك لخدمة أهالي قرية «الحميدية» والقرى المجاورة لها.

الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 9 مدارس بمركز منيا القمح، تضم 128 فصلاً جديداً، بتكلفة 57 مليون و696 ألف جنيه، وذلك لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة، التي نحلم بها.

وأهدى أهالي القرية محافظ الشرقية درعاً تذكارياً ونسخة من كتاب الله، لمشاركتهم فرحتهم بوضع حجر أساس المدرسة، تمهيداً لبدء الأعمال بها، ولدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدم للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية الزيارة، حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع أطفال روضة منيا القمح، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم وزيارة قريتهم.