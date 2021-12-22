محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الطب البيطري في 2021

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن عام 2021 شهد نشاطاً ‏ملحوظاً لمديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة، لمكافحة انتشار العدوى، وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن، من خلال تنظيم حملات للوقاية والتحصين ‏ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ علي الثروة الحيوانية ‏وزيادتها، فضلاً عن الحملات التفتيشية والمرور المفاجئ على مراكز بيع ‏الادوية البيطرية لضبط عبوات الدواء المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة ‏المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.‏

تحصين ‌‏621310 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

ومن جانبه، استعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، تقريراً ‏عن إنجازات المديرية خلال عام 2021، أشار فيه إلى أنه تم تحصين ‌‏621310 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، وتحصين 594599 رأس ماشية ‏ضد حمى الوادي المتصدع، فضلاً عن تحصين 89877 رأس ماشية ضد ‏جدري الأغنام، وتحصين 29922 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، ‏وتحصين 132691 رأس ضد جدري الماشية، وتحصين 95466 رأس ‏ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها.‏

تقديم العلاج لـ2716025 وإجراء الفحص المعملي ‏لـ184356 رأساً

وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل، أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطري في الشرقية أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ2716025، وإجراء الفحص المعملي ‏لـ184356، وتحصين 2198757 من الدواجن والأسماك والنحل.

الإشراف على عمليات الذبح لعدد 47641 رأس ماشية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لعدد 47641 رأس ماشية، ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقري وضائن وماعز، بالإضافة إلى ذبح ‌‏11169172 طائر، كما أسفرت الحملات البيطرية عن تحرير عدد 1519 قضية ذبح خارج السلخانة، وضبط أكثر من 143 طن لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‏

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه يجري تطوير ورفع كفاءة مجازر الزقازيق وديرب نجم وفاقوس، وتحويل مجزر أبو كبير اليدوي إلى مجزر نصف آلي.

وفي مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة، أكد مدير الطب ‏البيطري أنه تم اختبار عدد 23472 حيوان ضد مرض البروسيلا، واختبار عدد 20515 ضد الدرن، وتحصين 1499 كلباً، مشيراً إلى أنه ‏تم تنظيم عدد 2474 ندوة مختلفة بمراكز وقرى المحافظة، لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور، وكيفية الحفاظ عليها من ‏الأمراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة.