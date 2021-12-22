قصة إعدام 3 أشخاص على يد 12 متهمًا في الشرقية: خلافات مالية سر الجريمة

«قطع طريق وخطف وقتل».. ملخص واقعة راح ضحيتها 3 أشخاص في مدينة منيا القمح بالشرقية، رميًا بالرصاص على يد 12 متهمًا، بعد استهدافهم نتيجة خلاف مالي بين شخصين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 8 متهمين منهم، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بلاغ للشرطة

البداية كان بلاغ تلقاه مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، من أحد الأشخاص، قال فيه إنه كان في طريقه رفقة 3 أشخاص المجني عليهم، أثناء توصيلهم لإحدى قرى منيا القمح، بناء على طلب أحدهم، بتوصيلهم لاستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص.

قطع الطريق

وأوضح المُبلغ في أقواله، أنه وأثناء سيرهم بالسيارة، فوجئوا بـ 4 أشخاص يستقلون 3 دراجات نارية، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه السيارة، ما أسفر عن مقتل أحد مرافقيه بطلق ناري في الرأس، واختطفوا الإثنين الآخرين، ولاذوا بالهرب.

معاينة وفحص

وبعد تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن وجود السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبداخلها جثة المجني عليه، كما تبيّن وجود أثار أعيرة نارية بها.

تحريات الأمن العام

التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية، أكدت وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم وأحد المتهمين، حيث استعان الأخير واتفق مع 11 متهمًا آخرين من بينهم 4 متهمين لهم معلومات جنائية، على الانتقام منه وتنفيذ الجريمة، حيث تمكنت الشرطة، من تحديد هوية المتهمين، والقبض على 8 منهم، وبحوزتهم الدراجتين الناريتين المستخدمتين في الواقعة، فضلًا عن بندقية آلية.

اعترافات

اقتادت الشرطة المتهمين المضبوطين، وبدأت مناقشتهم حول ملابسات الواقعة، حيث أكد المتهمون في اعترافاتهم، أنهم استدرجوا المجني عليه الأول إلى مكان الحادث بغرض الانتقام منه، وفور وصول السيارة التي يستقلها رفقة المجني عليهما الآخرين والسائق «المُبلغ»، أطلقوا النار على السيارة، ما أدى لوفاة الأول، كما قيدوا المجني عليهما الثاني والثالث، واصطحبوهما إلى مزرعة مملوكة لأحد المتهمين، في نطاق مدينة منيا القمح، وهناك تخلصوا منهما، ووضعوا الجثتين داخل جوالين، وألقوهما في مجرى مائي بالزقازيق، وأسفرت أعمال البحث عن انتشالهما.

بينما أرشد المتهمون عن سيارة ودراجتين ناريتين، إحداهما مبلغ بسرقتها، والبندقية الآلية المستخدمة في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي حققت معهم، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.