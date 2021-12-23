حبس 8 متهمين بتهمة قتل 3 أشخاص بسبب خلافات مالية في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية حبس 8 متهمين بقتل 3 أشخاص بعد استدراجهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استدراج المجني عليهم وقتلهم بأعيرة نارية

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من أحد الأشخاص أفاد خلاله أنه حال استقلاله سيارة «ملاكى» بدائرة المركز برفقة «3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية» طلب أحدهم توصيله لأحد الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالى منه، وأثناء سيرهم فوجئوا بقيام 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار نارى بالرأس ووفاته، وقاموا بإنزال الباقين واصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهرب.

تشكيل فريق أمني لفحص الواقعة والوصول للمتهمين

وبالانتقال والفحص تبين تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها أثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجنى عليه بها عيار نارى وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وحدت مباحث مركز شرطة منيا القمح وأسفرت جهوده عن وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم و«أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز»، فقام الأخير بالاتفاق مع «11 شخصا، لعدد 4 منهم معلومات جنائية» على الانتقام منه.

القبض على 8 متهمين بقتل 3 أشخاص

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد 8 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لإيقافها وأحدثت إصابة أحدهم التى أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم كائنة بدائرة المركز، وعقب نقلهما قاموا بالتخلص منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأوديا بحياتهما ووضعوا الجثتين داخل أجوله وألقوا الأجولة بأحد المجارى المائية، كما تم بإرشادهم ضبط «سيارة – دراجتين ناريتين، أحدهما مُبلغ بسرقتها وبندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات» المستخدمين فى الواقعة، وتم العثور على جثتى المجنى عليهما بالمجرى المائى بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 43860 جنح مركز شرطة منيا القمح وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.