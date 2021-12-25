السيسي: مصرون على إنجاح تجربتنا.. و«محتاجين ننافس بمنتجاتنا برا وجوه»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة مصرة على نجاح تجربتها، و«المنتج المحلي منتج كويس، وقد يكون قوي، لكن محتاج تنافس بيه داخل مصر وخارجها، وبالتالي لو لم يطور المصنع نفسه، بمساعدة الدولة بمدارس فنية حتى لو جبنا ناس من برا عشان نطور نفسنا في الأذواق اللي زي كدة، إحنا مستعدين».

السيسي: نستهدف اكتفاء السوق المحلي

وأكد الرئيس في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظات الصعيد، بثته قناة «Extra News» الفضائية، اليوم السبت: «أنا بقول للناس اللي بتسمعني، أنا بستهدف في المرحلة الحالية إننا نكفي طلبات السوق المحلي، وقولت لما ألبس قميص مصنع في مصر، بمستوى زي اللي موجود بره، أنا كده أبقى وفرت فرص عمل، وعملة صعبة تتجاب بيها المنتجات دي من الخارج، وزودت الناتج المحلي عندي».

تجربة الروبيكي تكررت في مدينة الأثاث بدمياط

وأشار الرئيس إلى أن تجربة الروبيكي تكررت في مدينة الأثاث بدمياط، ولكن تحرك الناس إلى المدينة لم يكن بالسرعة التي تطلبها الدولة، موضحا أن السبب في ذلك يعود جزءا منه إلى الدولة لأنه كان يجب توفير بعض الأساسيات ولم تحدث.