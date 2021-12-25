الكشف على 2000 مريض في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السماعنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بالأماكن النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

واشتملت القافلة الطبية في فاقوس على العديد من التخصصات الطبية هي (الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن).

إجراء العمليات لـ4 حالات

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2000 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل4 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.