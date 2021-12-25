شعراوى: تدشين مؤتمر للاستثمار بالصعيد في فبراير 2022 برعاية الرئيس

قال اللواء محمود شعراوى، وزيرالتنمية المحلية، إن من ضمن الخطوات المقبلة لمواصلة تطوير الصعيد إقامة المؤتمر السنوى للاستثمار بصعيد مصر وتحديدا فى فبراير 2022 برعاية رئيس الجمهورية، بهدف الترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بالصعيد، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تعمل على زيادة الناتج المحلى وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة حيث يتم التركيز على البنية الاساسية الداعمة للاقتصاد المحلى، وتحسين بيئةومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات التنافسية والاقتصادية.

تطوير التكتلات الإقتصادية

وتضمن تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تطوير الصعيد فيما يتعلق بمحاور استراتيجية تطوير التكتلات الإقتصادية فهى تضمنت تطوير البنية التحتية وانشاء مركز تدريب خدمى، وتحويل الوحدات الانتاجية الى كيانات رسمية بالترخيص، وتأهيل الوحدات الانتاجية للتوافق مع المعايير القياسية العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتطوير المواد الخام، وتطوير أدوات الانتاج والميكنة، وتصميمات ملائمة للأسواق، والعمل على زيارات داخل وخارج مصر لنقل المعرفة، وبناء القدرات المهنية والإدارية، ودعم المعارض الداخلية والخارجية، والتسويق الالكترونى، وربط المنتجين بالاسواق الخارجية والداخلية.

الحفاظ على الحرف

ومن أهداف تطوير التكتلات ذات الميزة التنافسية، الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، ورجوع المنتجين إلى حرفهم مرة أخرى بعد خروجهم، وتشجيع دخول الشباب إلى الحرف والصناعة ، وتوفير فرص عمل وزيادة الاسرة وتطويرسلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرةالداخلية ، وفى إطار دعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد أطلقت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى منصة أيادي مصر للترويج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية للتسويق الإلكتروني بالمحافظات في الأسواق المحلية والدولية، كما تسعى وزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتي 2021 من خلال عدة مبادرات منها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.

وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أن تحسين الخدمات الاجرائية المقدمة للمواطنين فى قنا وسوهاج تكلف 33 مليون جنيه منها إقامة 22 مركزا تكنولوجيا و4 مراكزمتنقلة.