بدء أولى جلسات محاكمة شقيق الأستاذة الجامعية بتهمة محاولة هتك عرضها

بدأت محكمة جنايات المنصور، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة شقيق الأستاذة الجامعية بمحافظة الدقهلية، وصديقه، بتهمة استدراجها وخطفها ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مُخل لإجبارها على التنازل عن ميراثها الشرعي من والدها، أو فضحها لدى طلابها وزملائها في الجامعة، إلا أنّ صرخاتها ومقاومتها جعلت الناس ينتبهون لهم ويبرحون شقيقها وصديقه ضرباً وينقذوها من بين أيديهما.

الضحية تروي تفاصيل استدراجها

واستمعت المحكمة إلى الأستاذة الجامعية التي روت تفاصيل استدراج شقيقها لها بحجة عمل توكيل لها في الشهر العقاري، وتقييد يديها، ونزع ملابسها عنها، وتقديمها لصديقه ليتعدى عليها ويهتك عرضها ليقوم هو بتصويرها في وضع مخل، إلا أنّ صرخاتها أنقذها.

وقالت الأستاذة الجامعية «كتفني بأفيز بلاستيك، وكممني بلاصق طبي، وأخد الذهب اللي كنت لابساه، وبعدها بدأ أخويا يهددني أنه هيفضحني، وجذب ملابسي حتى قام بتعريتي، وحاول تصويري مع صديقه، وقالي (والله لأصورك مع صاحبي وأفضحك في الجامعة اللي إنتي بتشتغلي فيها)».

شاب يستدرج شقيقته ويحاول هتك عرضها

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أكتوبر الماضي، حينما استدرج شاب يدعى «محمود» شقيقته التي تدعى «إسراء» وهي عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات المصرية، إلى استقلال سيارة معه بحجة الذهاب إلى الشهر العقاري لعمل تنازل لها عن نصيبها الشرعي في ميراثها من والدها، إلا أنّه توقف على الطريق وكبّل يديها بأفيز بلاستيكي وشرع صديقه في هتك عرضها والتعدي عليها بينما يحاول هو تصويرها في وضع مخل مع صديقه ليهددها بفضحها ونشر الصور لدى زملائها وطلابها بالجامعة، حتى يجبرها على التنازل عن ميراثها الشرعي.

صرخات الأستاذة الجامعية أنقذتها

وفوجئت الأستاذة الجامعية بشقيقها يحاول نزع ملابسها عنها، ويخبر السائق بالانحراف إلى قطعة أرض فضاء فقفزت هي من السيارة وظلت تصرخ وتستغيث حتى انتبه الأهالي لها، وهرعوا إليها، وأنقذوه من بين أيديهما، وتحفظا عليهما واستغاثوا بالنجدة التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهمين.

استدرجها وحاول هتك عرضها وتصويرها

واتهمت المجني عليها، شقيقها وصديقه، باستدراجها إلى قطعة أرض فضاء "محل الواقعة"، ومحاولة تصويرها في وضع مخل وإتهامها بأنّها سيئة السمعة مع صديقه، وكان يخبرها أنّها إذا لم تتنازل عن ميراثها سيفضحها لدى طلابها وزملائها.

وحُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة تم حبس المتهمين، ثم أُحيلت الواقعة للجنايات التي بدأت أولى جلسات المحاكمة اليوم.