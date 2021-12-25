تجديد حبس قاتل شهيد الشهامة بالمطرية: كان بيدافع عن أخته بعد التحرش

جدد قاضي المعارضات، حبس قاتل الشاب «محمد مجدي» بالقرب من منزل أسرته في المطرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد بسبب الدفاع عن شقيقته بعد تعرضها للتحرش.

وبيّنت تحقيقات النيابة من خلال رواية والدة المجني عليه، أن ابنها كان يعيش برفقتها وشقيقتها في منزل بسيط مكون من 3 طوابق، وأنه كان يعمل «دليفري» في أحد المطاعم بجوار دراسته بكلية السياحة والفنادق؛ للإنفاق على أسرته بعد وفاة والده وتوفير متطلباتهم، حتى مات قتيلًا بعدة طعنات على يد مسجل خطر.

والدة الضحية تروي تفاصيل الواقعة

وقالت والدة الشاب محمد مجدي المعروف بـ شهيد الشهامة، في أثناء تحقيقات النيابة: «قبل الواقعة بيوم كان بالليل، كنت أعلى منزلي فوجئت أن المتهم بيتخانق مع بنتي سماح، ولفت انتباهي صوتها، وبشوف لقيته بيعتدي عليها، وفاتح عليها سلاح أبيض، ورش عليها مياه، بيعاكسها في كل وقت وكل ما تمر من أمام منزله، وبعدها بعدة ساعات، محمد ابني بيعاتبه على اللي عمله، اتخانق معاه.. تاني يوم الصبح، ابني كان نايم وعند استيقاظه خرج لشراء شيء، تصادف بالمتهم يستل سلاحا أبيض واعتدى عليه وطعنه طعنة في الصدر ومات نور عيني في لحظة بسبب جبروت البلطجي ربنا ينتقم منه بعدله».

شقيقة الضحية: المتهم كان يتحرش بي أمام المارة

من جانبها، قالت «سماح»، شقيقة المجني عليه، خلال التحقيقات: «إن المتهم سبق وتعرض لي وداوم على معاكستي والتحرش بي أمام المارة، وحررت محضرًا بالوقعة، وأن يوم وقوع الجريمة نشبت مشادة مع الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على شقيقي بسلاحٍ أبيض في منطقة القلب، لتسيل منه الدماء ويسقط على الأرض ويتوفى في الحال، وأن أسرة المتهم دائمة التعدي على شقيقي، بسبب معاكستي في الشارع أمام المارة».