8 وفيات و38 مصابا ضحايا حوادث الطقس السيئ خلال 48 ساعة بالفيوم

لا يزال نزيف الأسفلت عرضاً مستمراً، خاصة مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظات، حيث شهدت محافظة الفيوم 3 حوادث متفرقة على مدار 48 ساعة، كانت سبباً في حصاد أرواح 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين في 3 حوادث تصادم متفرقة، بينها حادثان مروعان على طريق بحيرة قارون السياحي، والآخر على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والجثامين إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإنهاء إجراءات التصريح بدفنهم.

مصرع 3 وإصابة 7 في حادث تصادم

ولقي 3 أشخاص بينهم طفلين مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بإصابات خطيرة في حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية غيضان بنطاق مركز أبشواي، وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالحارة المرورية، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 13 شخصاً في حادث تصادم

تسبب حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي، بسبب السرعة الزائدة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي إتجاه قرية هوارة بنطاق مركز شرطة الفيوم، في إصابة 13 شخصاً من عدة محافظات بإصابات بالغة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المُختصة لتتولى التحقيق.

مصرع شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم

شهد طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل مدينة أبشواي حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالحارة المرورية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين والجثتين إلى مشرحة مستشفى أبشواي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شابين دهستهما سيارة مسرعة

وقع حادثاً مؤسفاً على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، بعدما تسببت السرعة الزائدة في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف سيارة عن مسارها، حيث اقتحمت مدخل كافيتريا على الطريق ودهست شابين من محافظة المنيا كانا قد توقفا لشراء القهوة قبل أن يكملا رحلتهما، ليسقطا جثتين هامدتين غارقين في دمائهما، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى طامية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.