منتدى المستقبل للاستثمارات يستقبل ترشيحات أفضل قادة الأعمال إبداعا

أطلق منتدى المستقبل للاستثمارات بأبوظبي، استبيان يشمل كافة دوائر صنع القرار الاقتصادي ومجتمع رجال وسيدات الأعمال في دول منطقة الشرق الأوسط، ، لاختيار الفائزين بدورته الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط تحت شعار " الأزمات .. جسور المستقبل".

ودشن المنتدى منصات الاستبيان عبر قنوات تواصل واستقساءات متعددة، تشمل الاتصال بالقنصليات التجارية وسفارات الدول والدوائر والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وشبه الحكومية، وهيئات الاستثمار، في منطقة الشرق الأوسط، ومنتديات رجال الأعمال فضلاً على إتاحة والترشيح بالهواتف او الواتس اب إو على منصات السوشيل ميديا التابعة لها أو عبر إرسال الترشيحات على الإيميل الرسمي للجنة الجائزة ( award@estesmarat.com ) حيث بدأت في تلق الترشيحات فعلياً من بداية الأسبوع الجاري.

قطاعات ومعايير وتضمنت الدورة الخامسة اضافة لـ(القطاعات السابقة ) عدد من القطاعات الجديدة التي كان لها دور بارز في التكيف مع ازمة "كوفيد – 19"، كقطاعات "الترفيه الرقمي – استثمارات الذكاء الإصطناعي - تقنيات التعليم –الرعاية الصحية - فضلاً عن القطاعات التقليدية.

في دورات الجائزة السابقة كالمصارف، والصناعة، والعقارات، وستعتمد على اختيار أفضل منهجيات قادة الأعمال والروساء التنفيذيين للكيانات في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أعلنت إدارة المجلة عن عدد 15 معيار نسبي لاختيار المرشحين شملت مدى تقيد الرؤساء التنفيذيين بالتفكير الإبداعي لمجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والمرونة في التعامل مع المتغيرات الحاكمة للأسواق، واستيعاب المخاطر، وتحفيز الجهود الإبداعية للعنصر النسائي في المؤسسة، وتأثير الحلول الإبداعية على معدل دوران رأس المال للشركة، ومدى مقدرة الرئيس التنفيذي على تطوير القدرات الإبداعية عبر مساقات التدريب بالمحاكاة، والتوائم مع السياسات الحكومية العربية والخطط التنموية الاقتصادية، وربط النتائج المستهدفة بأفضل ممارسات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والالتزام بدعم الاقتصاد الأخضرالإمارات منصة الإبداع.

بدوره أكد محمد شمس الدين، مؤسس منتدى المستقبل للاستثمارات العربية " FF2020AI"، أن الدورة الخامسة لجوائز المنتدى، والتي تٌطلق هذا العام تحت شعار (( الأزمات .... جسور المستقبل )) تستهدف استعراض والاحتفاء وتكريم أفضل منهجيات الشركات والقيادات التنفيذية الإبداعية من رجال وسيدات الأعمال في مجابهة أزمة عالمية خانقة، وهي أزمة فيروس "كوفيد – 19"، والتي أثرت على مجمل مرتكزات الاقتصاد العالمي، وشكلت مرحلة وحقبة جديدة في أبجديات وتوجهت وممارسات الاستثمار.

وأكد على أن إطلاق جوائز مجلة استثمارات بهوية ورؤية إمارتية، يرسخ حقيقة مفادها تحول دولة الإمارات لمنصة الإبداع لكيانات الإعمال في الشرق الأوسط.