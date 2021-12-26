مجلس امتحانات الـ«EST» يعلن بدء التسجيل لدورة فبراير 2022

أعلن مجلس امتحان الـ«EST»، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل لامتحانات الـ«EST» لشهر فبراير 2022 اعتباراً من يوم 4 و 5 فبراير المقبل، وامتحانات الدبلومة الأمريكية «EST»، هي امتحانات دولية تقدمها مؤسسة «EST»، ومقرها المملكة المتحدة، وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حوكمتها، والمواد الدراسية الرئيسية اللازمة للتحضير للامتحان هي مواد المناهج الدراسية التي يتم تدريسها في مدارس الدبلومة الأمريكية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التسجيل للامتحانات

-الدخول على موقع امتحان الـ«EST».

-الدخول على لوحة المعلومات في الجانب الأيسر العلوي لاختيار الاختبار الذي يريد الطالب التسجيل فيه.

-الضغط فوق السهم الموجود في الجانب الأيمن العلوي.

-إذا كان الطالب قد سجل بالفعل في أحد الاختبارات ولم يتمكن من إضافة المزيد من الاختبارات يجب النقر فوق «دليل» لإضافة اختبار آخر إلى جولة الـ«EST» موجودة أسفل الشاشة.

-انتقل إلى اختيار الموضوعات التي ترغب في تسجيلها ومتابعة السداد في أسفل يمين الشاشة.

-إذا كان الطالب مؤهلاً للحصول على سكن.. بدأ مجلس الـ«EST» قد بدأ في استيعاب الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم خفيفة أو الذين يحتاجون إلى سكن خاص لأخذ الـ«EST» ويجب تحديد المربع للتقدم بطلب للحصول على أماكن إقامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

-يرجى التحقق من المعلومات الخاصة بالاستفادة من السكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

-يجب الضغط على زر «متابعة الدفع» في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة.

-الضغط على زر «تأكيد الدفع» في أسفل يمين الشاشة.

-كتابة جميع معلومات الدفع المطلوبة والضغط على زر «دفع» والذي يتضمن المعلومات حول رقم البطاقة واسم حامل البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.