رابط نتيجة امتحان الـEST لطلاب الدبلومة الأمريكية 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية 2021، موضحة أنه جرى إعلان النتيجة منذ قليل على موقعها الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم التسيجل والرقم السري، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة.

نتيجة امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية 2021 ظهرت الآن

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية 2021، خاصة بامتحان شهر أكتوبر، لافتة إلى أن امتحان الـ EST ويعني الاختبار المدرسي المصري تم تطويره حديثًا ومصمم خصيصًا لقياس المهارات والمعرفة المكتسبة من قبل الطلاب المصريين في نظام التعليم الأمريكي في مصر.

امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية يؤهل للجامعات المصرية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية 2021 هو اختبار قائم على الكمبيوتر تم تطويره كبديل أو اختبار مكافئ لاختبارات SAT أو ACT الدولية بغرض السماح للطلاب المصريين، في نظام التعليم الأمريكي، بالتأهل للقبول في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبار يتضمن مجموعة تقييمات وهي الـ EST EST I وEST II ، والتي تشبه في طبيعتها هيكل مجموعة تقييمات امتحان الـSAT، مؤكدة أنه تم تصميم EST لتقييم طلاب الدبلومة الأمريكية مقابل المعايير الأساسية المشتركة.

طرق الحصول على نتيجة امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

-الدخول على رابط نتيجة امتحان الدبلومة الأمريكية لشهر أكتوبر.

-كتابة الإيميل الخاص بالطالب.

-كتابة الرقم السري.

-الضغط على زر «دخول».

-يبدأ الطالب في تسيجل بقية البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة.

«التعليم»: آخر موعد للتجسيل لامتحان ديسمبر 3 نوفمبر المقبل

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب التسجيل لامتحانات EST لطلاب الدبلومة الأمريكية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، حتى 3 نوفمبر الساعة 1:00 ظهراً.

وأكدت، أنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يسجلوا لامتحان من خلال الضغط رابط التسجيل، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، لافتة إلى أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.