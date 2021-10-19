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«التعليم» تعلن نتيجة امتحان الـEST لطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب:

كريم روماني
01:04 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
خروج الطلاب من الامتحانات

خروج الطلاب من الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الدبلومة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، موضحة أنه يمكن للطلاب على الحصول النتيجة برقم التسجيل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للطلاب الدخول على رابط النتيجة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسجيل امتحانات EST  لطلبة الدبلومة الأمريكية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، حتى الموعد النهائي 3 نوفمبر الساعة 1:00 ظهراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يسجلوا لامتحان من خلال الضغط هنــــــــــــا، حتى الموعد النهائي 3 نوفمبر الساعة 1:00 ظهراً. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.

 

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