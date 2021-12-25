تنفيذ مشروعات تنموية باستثمارات مليار و537 مليون جنيه في ديرب نجم

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع، للوقوف على مستوى الخدمات العامة، من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات والإعلانات، ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، والمرور على المحال التجارية والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بنطاق كل مركز، لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذ مشروعات تنموية في عدة قطاعات بالشرقية

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ أعمال مشروعات تنموية وخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يجري تنفيذ 15 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و312 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 2 مشروع في قطاع التعليم، بتكلفة 7 ملايين و261 ألف جنيه، ومشروع في قطاع الكهرباء، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومشروع في قطاع رصف الطرق، بتكلفه مليون جنيه، و5 مشروعات في قطاع تبطين الترع، بتكلفة 154 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/ 2021، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، في قطاعات الرصف والإنارة والأمن والإطفاء والتجميل، لتصل تكلفه المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها في نطاق مركز ومدينة ديرب نجم مليار و537 مليون جنيه، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات يومية لإزالة التعديات والإشغالات

وأوضح صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، تم تنفيذ حملات يومية لإزالة التعديات والإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين، حيث قامت رئاسة المركز بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، تضمنت تنفيذ 190 حملة إشغال، وتحرير 139 محضراً، ورفع 2500 حالة إشغال متنوعة، كما تم إزاله 150 إعلان، وترخيص 281 إعلان، وتحرير 249 محضراً ضد أصحاب الإعلانات المخالفة، وتم التصالح علي 17 إعلاناً مخالفاً لقانون الإشغالات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات مكبرة لرفع القمامة، للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، فتم شن 4224 حملة نظافة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع، كما تم تدعيم المسطحات الخضراء والأجزاء المتبقية بما هو متاح من نباتات الزينة بألوانها، وزراعة نجيل موج البحر بالحدائق والأشجار، كما تم بناء الأجزاء المنهارة من الأسوار ودهان الأرصفة بمداخل المدينة وقرى مركز ديرب نجم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم بحملات لإزاله التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أسفرت حملات الموجة الـ18 من حملة «حق الشعب»، تم إزالة 450 حالة تعديات على مساحة 13 فداناً و17 قيراطاً، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وتم غلق 26 مركزاً مخالفاً للدروس الخصوصية، لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية.