إنشاء وتطوير وحدات اجتماعية بتكلفة 4.3 مليون جنيه في الشرقية

عقد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، عبد الحميد الطحاوي، لمتابعة مشروعات إنشاء وتطوير وحدات وإدارات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ العمل بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات ما بين إنشاء جديد واستكمال وتطوير أعمال، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون و510 آلاف جنيه، وذلك للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعين باستثمارات إجمالية بلغت مليون و850 ألف جنيه.

استكمال 4 مشروعات باستثمارات 2.5 مليون جنيه

وأوضح وكيل وزارة التضامن أنه يجري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة إدارة أولاد صقر الاجتماعية، بتكلفة 454 ألف جنيه، وكذلك وحدة «تلراك» الاجتماعية، بمركز أولاد صقر، بتكلفة 682 ألف جنيه، وإنشاء وحدة «الصنافين» الاجتماعية، بتكلفة 980 ألف جنيه، كما يجري استكمال أعمال تطوير إدارتي شرق وغرب الزقازيق الاجتماعية، بتزويد المبنيين بمصاعد ورامبات لذوي الهمم، بتكلفة 394 ألف جنيه.

الانتهاء من تنفيذ مشروعين بتكلفة مليون و850 ألف جنيه

ولفت «الطحاوي» إلى أنه تم خلال عام 2021 الانتهاء من إنشاء وحدة «سنهوت» الاجتماعية، بدائرة مركز منيا القمح، بتكلفة 850 ألف جنيه، وتطوير مبني ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بقرية «شيبة»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة مليون جنيه.