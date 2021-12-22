جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الشرقية.. تبدأ 22 يناير المقبل

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي للصف السادس الابتدائي بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة للعام الدراسي 2021 -2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 22 يناير 2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير عام 2022.

إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى 20 إدارة تعليمية

وتستعد مديرية التربية والتعليم في الشرقية لإجراء الامتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات «الأمن» و«الصحة» و«التموين»، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية وسط اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي كانت أعلنت عنها وزارة الصحة في وقت سابق.

أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيدات

وأكد رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن الاستعدادات تتم على قدم وساق لضمان إجراء امتحانات الصف السادس الابتدائي في مختلف اللجان في سهولة ويسر، وتوفير الجو المناسب والملائم لجميع الطلاب والمراقبين.

وطمأن «عبدالحميد» الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات التي تثير القلاقل وأن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

بروتوكول تعاون لتأمين مراكز وخطوط سير الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومديرتي الأمن والصجة لتأمين مراكز الأسئلة وخطوط سير الامتحانات، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية على إتمام العملية التعليمية في أكمل صورة بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات ويعود بالنفع على المجتمع ككل.