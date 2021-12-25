749 مشروعاً في 54 قرية بـ4 مليارات جنيه ضمن «حياة كريمة» بالغربية

تشهد محافظة الغربية تنفيذ 749 مشروعاً في عدد 54 قرية و88 تابعاً، بدائرة مركز زفتى، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء مشروعات حياة كريمة بشكل عام داخل مركز ومدينة زفتى، وبصفة خاصة داخل قريتي «نهطاي وتفهنا العزب»، اللتين من المقرر أن يجري افتتاحهما كأول قريتين نموذجيتين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابعاً بمركز زفتى.

وأوضح المحافظ أنه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ المشروعات داخل مركز ومدينة زفتى، حيث قام اليوم السبت، بجولة تفقدية في قريتي «نهطاي وتفهنا العزب»، تابع خلالها المشروعات التي يجري تنفيذها داخل القريتين.

المحافظ يتفقد مدارس «حياة كريمة»

وبين محافظ الغربية أنه تفقد مدارس «وحدة تفهنا الابتدائية»، التي تم صيانتها بالكامل، بتكلفة 1.9 مليون جنيه، ومدرسة «تفهنا الثانوية»، التي وصلت نسبة تنفيذ الصيانة بها إلى 85%، ومدرسة «الشهيد محمد زرد»، التي يتم صيانتها بتكلفة 1.2 مليون، و«تفهنا الابتدائية الجديدة»، التي تم إنشائها بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وفي قرية «نهطاي»، تفقد المحافظ مدارس «طلبة السايح، ومحمد الحفناوي، والشهيد الجمل، ونهطاي الجديدة الإعدادية».

واطلع المحافظ خلال الجولة، يرافقه مديرو التربية والتعليم والأبنية التعليمية، على الرفع المساحي للمدارس، لمناقشة كيفية الاستفادة من المساحات المختلفة بالمدارس، لتنفيذ أكبر قدر من الأنشطة، وإضفاء الشكل الجمالي عليها.

ويُعتبر المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021.