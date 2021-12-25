تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بقرى أسيوط بـ15 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان عام عام 2021 شهد تقدما كبيرا فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجاً .

واشار محافظ أسيوط الى إنه تم الانتهاء من إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 174 مليون جنيه والتي تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجارى العمل بعدد 136 وحدة صحية ما بين احلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بعدد 7 مراكز .

واوضح المحافظ الى ان مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة الذى تم وجارى تنفيذها بلغ عددها 153 مشروع بتكلفة 15 مليار جنيه منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة كما ان مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط تمثلت فى تنفيذ 275 مشروع بتكلفة 3 مليار و172 مليون جنيه .

كما اكد المحافظ ان المحافظة شهدت تقدما كبيرا فى المشروع القومي لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية مشيرا الى انه جاري تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه لافتا إلى أن المستهدف تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

واضاف المحافظ الى ان عام 2021 شهد التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والذى يعتبر هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا مؤكدا على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية مشيداً بدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية ، لافتا الى ان إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة حياة كريمة بلغ عددها 88 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه منهم 44 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصل دراسي بتكلفة 194 مليون و300 ألف جنيه و38 مدرسة جاري العمل بها بواقع 549 فصل دراسي بتكلفة 194 مليون و400 ألف جنيه.

كما اشار محافظ أسيوط الى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.