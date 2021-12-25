19 معلومة عن محور الشهيد باسم فكري ومشروعات حياة كريمة في «مراشدة» قنا

تستقبل محافظة قنا، بعد قلبل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات العملاقة، منها محور الشهيد باسم فكري أعلى نهر النيل، والذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة لخدمة التنمية وتحقيق حلم أهالي المركزين.

كما يفتتح الرئيس أيضًا عددا من مشروعات «حياة كريمة» في قرية المراشدة بمركز الوقف، والتي تحولت إلى قرية متطورة.

الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد باسم فكري

وتستعرض «الوطن»، في نقاط مبسطة أهم المعلومات عن محور الشهيد باسم فكري وعدد من المحاور التي نُفذت على نهر النيل في محافظات الصعيد، وذلك بحسب معلومات رسمية صادرة من ديوان عام محافظة قنا، ووزارة النقل ومؤسسة «حياة كريمة».

1- محور الشهيد الرائد باسم فكرى يربط بين مدينتي قوص ونقادة.

2- المحور يربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي.

3- المحور بطول 19 كيلومترا، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بعرض 7.2 متر.

4- يضم المحور 30 عملاً صناعياً لحل مشكلة التقاطعات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصارف.

5- يشمل المحور أيضًا 15 كوبري بإجمالي أطوال 2270 مترا، و15 نفقا بإجمالي أطوال 460 مترا.

6- تكلفة المحور المالية بلغت 1.5 مليار جنيه.

7- المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة، تتمثل في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل.

8- يسهم المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي.

9- يعمل على تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

10- يحدث نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر.

11- يسهم في خلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل.

12- يخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا.

مشروعات «حياة كريمة» في المراشدة

في سياق آخر، تحولت قرية المراشدة التي زارها الرئيس السيسي في عام 2017 خلال افتتاح صوامع المراشدة، وقرر قتها منح أهالي القرية من الأسر الأكثر احتياجا نحو 2500 فدان، إلى قرية نموذجية متطورة متزينة بمشروعات «حياة كريمة» من مجمعات خدمات صحية وزراعة ومبان حكومية متطورة وغاز طبيعي وغيرها من الخدمات التي تضاهي المدن الكبرى.

وتستعرض «الوطن» معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية في المراشدة، كالتالي:

1- تضم المشروعات مجمعا للخدمات الحكومية المقام على مساحة 420 م2، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه.

2- يضم المجمع الحكومي وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين.

3- يخدم المجمع 55 ألف نسمة.

4- تم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

5- المجمع ينهي معاناة سكان القرية في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

6- رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة «المشروع الأوروبي» بالقرية لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

7- مشروعات المبادرة تشمل وحدة إسعاف المراشدة، وتضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.